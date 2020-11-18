Ванкувер, Канада, , 13:31 — REGNUM Разработчики из студии The Coalition подробнее рассказали об операции Hollow Storm для игры Gears 5. Полный список нововведений был опубликован 17 ноября на официальном сайте проекта.

В операции Hollow Storm геймеров ожидают пять новых карт и семь персонажей из различных игр франшизы Gears of War. Сообщается, что обновление уже доступно для всех обладателей Gears 5.

Напомним, Gears 5 (или Gears of War 5) — это экшен-игра с видом от третьего лица, релиз которой состоялся в сентябре 2019 года. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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