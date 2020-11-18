Краснодар, 18 ноября 2020, 13:26 — REGNUM Первый серьёзный снегопад накрыл Краснодарский край 18 ноября, сообщает ИА REGNUM. В большинстве районов области снег уже успел растаять — в регионе преимущественно держится плюсовая температура.
Снег выпал утром 18 ноября в Тихорецком, Новокубанском, Успенском, Гулькевичском, Кавказском районах, в Армавире и Кропоткине — осадки пришли из соседних Ростовской области и Ставропольского края. Пользователи соцсетей выложили кадры заметенных снегом дорог.
По данным синоптиков, на 18 ноября прогнозируются дожди, возможен мокрый снег, температура до +7 днём и до 4 градусов мороза ночью.