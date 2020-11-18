Москва, 18 ноября 2020, 13:25 — REGNUM Транспортная карта «Тройка», используемая в Москве, имеет преимущества перед зарубежными аналогами. Об этом 18 ноября сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020».
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Так, скорость считывания составляет 0,3 секунды, тогда как устройства в транспорте Лондона и Нью-Йорка считывают карту полсекунды.
«Наша система может рассчитать все варианты тарифов с учетом скидок и комплексных пересадок между всеми видами общественного транспорта. За доли секунды она может обработать более 1,8 тыс. комбинаций, чтобы выбрать самый выгодный и подходящий тариф», — сказал вице-мэр.