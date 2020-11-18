Вашингтон, , 13:17 — REGNUM В честь первого «дня рождения» Age of Empires II: Definitive Edition разработчики добавили в игру режим «королевской битвы». Об этом сообщается 18 ноября на странице проекта в Steam.

В «королевской битве» геймеры получат под своё управление ограниченное число боевых единиц и ресурсов, которое можно будет увеличить путём захвата соответствующих зданий на карте. В течение всего матча игровая карта будет сужаться, уничтожая все войска и постройки за пределами безопасной зоны.

Напомним, Age of Empires II: Definitive Edition — это ремастер-версия стратегической игры Age of Empires II 1999 года выпуска. Проект получил преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo выпустила бесплатную демоверсию игры Fitness Boxing 2

Читайте развитие сюжета: Игроки Animal Crossing: New Horizons готовятся к зимним праздникам