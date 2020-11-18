Барнаул, , 13:17 — REGNUM Специалисты «Барнаульского водоканала», которые в течение сегодняшнего дня, 18 ноября, так и не смогли пока устранить коммунальную аварию в центре города, стали мишенью для иронии со стороны мэрии Барнаула. Официальный телеграм-канал администрации краевой столицы напомнил, что именно сегодня коммунальщики разместили в СМИ новость об акции «Кубометры в подарок», согласно которой за своевременную оплату услуг 110 победителей получат по 10 призовых кубометров холодной воды.

«То ли с чувством юмора у водоканала проблемы, то ли там никто и не понял неуместность размещения таких материалов, когда потребители сидят без холодной воды. Уже почти девять часов порядка тридцати домов и детский сад остаются без воды. Специалисты водоканала до сих пор не могут найти повреждение. Подвоз, конечно, будет организован, тут не может быть и речи, но прежде чем дарить холодную воду барнаульцам, лучше организуйте её бесперебойную подачу тем, кто за неё платит», — отмечается в канале barnaul_org.

Напомним, ранее сотрудники барнаульского водоканала известили о том, что повреждение возникло на водопроводе по адресу проспект Калинина, 35а. Для его устранения задействованы 10 специалистов предприятия и пять единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одна коммунальная авария произошла в Барнауле 13 ноября, Барнауле когда столбик термометра опустился до отметки —2 °C: из-за повреждения тепловой сети пришлось приостановить подачу тепла более двум тысячам человек.

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