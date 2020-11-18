Симферополь, , 13:15 — REGNUM Кинотеатры и театры на территории Республики Крым на период с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года не могут продавать больше 30% билетов от числа посадочных мест. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс глава Крыма Сергей Аксёнов 18 ноября, документ опубликован на сайте республиканского Совмина.

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«В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков) при условии продажи билетов до 30% от общего количества посадочных мест», — говорится в тексте документа. Также в документе устанавливается правило по оказанию экскурсионных услуг в музеях — численность групп не должна превышать 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Крыму запрещено проведение предновогодних корпоративов, любых банкетов, а также других массовых новогодних мероприятий.