Нижний Новгород, , 13:14 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 ноября выявили 432 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 407 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 49 049 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки в области выписаны 755 человек, всего выздоровели с начала пандемии 41 716 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1009 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 6414 человек. Из этого числа около 4,2 тыс. госпитализировано, 2,1 тыс. человек получают лечение амбулаторно, 34 жителя региона — в обсерваторах.

Напомним, в регионе, согласно обновленным 16 ноября данным, развернуто 7206 коек для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3 тыс. коек, 845 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 17 ноября выявили 2439 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым «рекордным» показателем суточного прироста инфицированных с начала пандемии. Предыдущий максимальный показатель выявленных за сутки носителей коронавируса был зафиксирован в округе 14 ноября — 2420 человек. Накануне сообщалось о 2409 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 247 993 случаев.

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