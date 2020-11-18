Москва, , 13:13 — REGNUM Новосибирский центр «Вектор» разрабатывает четыре вакцины от COVID-19. Об этом 18 ноября сообщили в Роспотребнадзоре.

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«С учётом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования», ­­ — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что речь идёт о пептидной вакцине; рекомбинантной вакцине на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантной вакцине на основе вируса гриппа А и рекомбинантной вакцине на основе вируса кори».

Как сообщало ИА REGNUM, клинические испытания на добровольцах вакцины центра «Вектор» Минздрав РФ разрешил 24 июля. Они завершились 30 сентября. В середине октября вакцина получила регистрационное удостоверение.

Ранее сообщалось, что «Вектор» намерен 15 ноября приступить к пострегистрационным исследованиям вакцины от коронавируса «Эпиваккорона».

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