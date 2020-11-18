Алма-Ата, Казахстан, , 13:12 — REGNUM В Алма-Ате полиция оштрафовала блогера, танцевавшего в полицейской форме для своего калана в TikTok, сообщили 18 ноября на официальном портале МВД Polisia.kz.

На видео молодой человек в форме полицейского предлагает прохожим станцевать с ним для TikTok. В обмен якобы полицейский освобождает нарушителей от административной ответственности за отсутствие масок.

В отделении полиции блогер Нуртазан Н. признал свою вину и справедливость наказания. «Я не преследовал цели нанести урон имиджу полиции с правонарушением согласен. Не рекомендую повторять такие действия», — сказал нарушитель.

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