Москва, , 13:10 — REGNUM Названы четыре лучшие команды отборочного этапа киберспортивного турнира Kalashnikov Sport Cup по дисциплине CS: GO. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября сообщают в ФКС Москвы.

По итогам квалификационных матчей первые четыре места заняли команды REVOLT-, Z-Zombies, _TAXI_ и Junk — они представят Москву в основной части турнира, которая пройдет с 4 по 6 декабря 2020 года. Сообщается, что призовой фонд Kalashnikov Sport Cup составляет больше 250 тыс. рублей.

Напомним, турнир Kalashnikov Sport Cup был организован ФКС Удмуртии при участии Федерации компьютерного спорта г. Москвы. Он также является частью проекта «Московский киберспорт».

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