Уфа, , 13:10 — REGNUM 119 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республики было выявлено 12 684 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 11 191 человек, в том числе 37 человека за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 346 пациентов. При этом 31 человек находится в тяжелом состоянии, а 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 1077 человек.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе была подтверждена смерть одного пациента с COVID-19. Всего в регионе скончались 70 таких пациентов.

Отмечается, что в Башкирии за сутки было выявлено 366 случаев внебольничной пневмонии, а 351 пациент был выписан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 ноября в регионе был выявлен 121 случай заражения коронавирусом.

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