Волгоград, , 13:12 — REGNUM Деятельность экстремистской организации пресекли 18 ноября в Волгограде оперативники управлений МВД и ФСБ. Сообщники призывали последователей отрицать Российскую Федерацию как государство, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Лидером общественного объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России, был 41-летний местный житель. Он вместе с двумя сообщниками тайно вовлекал в организацию новых участников, пропагандируя среди них отрицание «Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней». Подозреваемые вели агитацию, в том числе через Сеть, рассылали своим приверженцам запрещённые материалы.

При обысках у подозреваемых обнаружены и изъяты экстремистская литература, бланки волеизъявления граждан, отказывающихся от гражданства РФ, печати запрещённой организации и иные предметы, имеющие доказательную базу по делу. Возбуждено уголовное дело.