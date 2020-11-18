Москва, , 13:08 — REGNUM В России самоизоляция и переход многих граждан на «удаленку» спровоцировали интерес к аппаратам и ингредиентам для приготовления самогона, пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

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Продажи устройств для изготовления алкогольных напитков в домашних условиях и ингридиентов для них начали расти в конце апреля, в августе-сентябре продажи стабилизировались, но в октябре зафиксирован новый всплеск

Так, согласно данным «Яндекс.Маркета», весной 2020 года интернет-пользователи интересовались покупкой самогонных аппаратов примерно в два раза чаще, чем в марте—мае 2019 года. В октябре и первой половине ноября спрос вырос на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным алкогольным напитком среди граждан России в период самоизоляции оказалось пиво.

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