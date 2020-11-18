Ижевск, , 13:06 — REGNUM В Удмуртии для жителей республики в возрасте старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пожилым гражданам запрещается оставлять место жительство, в том числе садовые дома.

Исключения составляют случаи обращения за медицинской помощью при угрозе здоровью, передвижение на работу, к ближайшему месту покупки товаров и лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в настоящее время активным носителями коронавируса являются 1992 человека. Из их числа 1115 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 737 — в состоянии средней степени тяжести, 140 — в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в республике подтверждено 11 540 случаев заражения коронавирусом.

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