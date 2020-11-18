Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM В Свердловской области выписали из больниц 33 882 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 18 ноября, за минувшие сутки в регионе выписаны 363 человека (17 ноября — 351).

На сегодняшний день 472 пациента в больницах находятся в тяжёлом состоянии (317 человек — в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ), 3 510 — в состоянии средней тяжести (2 450 — в муниципальных больницах под управлением горздрава Екатеринбурга, 1 050 — в государственных больницах под управлением свердловского минздрава).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 917 смертей от COVID-19.