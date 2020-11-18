Стокгольм, , 13:12 — REGNUM Правительство Швеции присоединилось уже к третьему соглашению в рамках Евросоюза о закупке вакцины от SARS-CoV-2. На этот раз Швеция договорилась о приобретении вакцины, разработанной американской компанией Pfizer. Премьер-министр Стефан Лёвен пообещал, что миллионов доз вакцин хватит на всех граждан Швеции. Однако вакцинация всего населения не является одномоментным действием, поэтому генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон предупредил, что власти страны будут вынуждены расставлять приоритеты. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Напомним, что недавно Швеция заключила уже третье соглашение о закупке вакцин. Речь идет о 4,5 миллионах доз от фармацевтической компании Pfizer, которых, по различным оценкам, хватит для вакцинации 2,25 миллионов человек.

«Мы будем вынуждены выделить приоритетные группы населения», — заявил Карлсон.

В Агентстве общественного здравоохранения предупредили, что в приоритетные группы населения, которое получат вакцину первыми, войдут члены медперсонала и пожилые лица старше 70 лет.

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