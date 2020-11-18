Москва, , 12:58 — REGNUM Водителей, использующих на дорогах опасное вождение, следует серьёзно наказывать. Об этом 18 ноября заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020».

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Он прокомментировал смертельное ДТП в центре Москвы с участием известного актёра Михаила Ефремова.

«Некоторые автомобилисты позволяют себе свободную езду, невзирая ни на соседних участников дорожного движения, ни на городской транспорт, в котором едут дети и пассажиры, вести себя вызывающе, дерзко, создавая проблемные случаи на дорогах, и тем самым влияют на смертность в том числе», — сказал он.

По мнению Ликсутова, таких водителей должна останавливать «жёсткая ответственность», и в случае правонарушений «они должны быть серьёзным образом наказаны».