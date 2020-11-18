Ташкент, , 12:57 — REGNUM Стоимость годовой подписки на электронный школьный дневник Kundalik в Узбекистане составит 9,2 тыс. сумов ($0,89), сообщили 18 ноября в пресс-службе министерства народного образования республики.

Доступ к дневнику станет платным с 30 ноября 2020 года. С начала учебного года действует пробный период пользования. В министерстве отметили, что стоимость подписке равна средней стоимости бумажного носителя.

Отмечается, что для многодетных семей предусмотрена скидка в размере 10%. В настоящее время к системе Kundalik подключено 1557 школ.

Ранее в министерстве народного образования Узбекистана сообщили, что вся информация о школьниках в системе Kundalik хранится на серверах «Узбектелеком».