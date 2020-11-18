Москва, , 12:54 — REGNUM На сегодняшний день одним из чрезвычайно проблемных регионов в России по ситуации с распространением коронавирусной инфекции является Хакасия. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока можно констатировать, что Хакасия относится к категории чрезвычайно проблемных регионов», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что в регионе по поручению главы государства принимались дополнительные меры по линии федеральных властей, по линии Минобороны РФ.

«Проблемы есть», — констатировал пресс-секретарь российского лидера, указав при этом на преждевременность оценки работы главы Хакасии Валентина Коновалова по борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло по итогам рабочей поездки в Хакасию заявил, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 регионе стабилизирована. По его словам, в настоящее время в регионе налажена работа всей системы здравоохранения. Теперь она способна принять на себя все риски. При этом, подчеркнул Меняйло, минздрав Хакасии со стоящими задачами не справлялся, организаторскую работу выполнили за последние дни федеральный центр и главврачи.

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Напомним, по данным оперативного штаба, по состоянию на 17 ноября в Хакасии коронавирус выявлен у 9740 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 175 случаев заражения. За весь период выздоровели 6592 человека.

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