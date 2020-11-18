Ростов-на-Дону, , 12:53 — REGNUM В Ростовской области коммунальные службы переведены на усиленный режим работы в связи со снегопадом, накрывшим регион 16 и 17 ноября. Свыше 400 единиц спецтехники приняли участие в расчистке снежных заносов на донских дорогах, передаёт ИА REGNUM.

На трассе М-4 «Дон» за сутки было израсходовано 2 тыс. 310 тонн противогололёдных материалов. Благодаря спецслужбам были ликвидированы заторы на некоторых участках автодороги. Трассы А-135, А-260, А-270 и А-280 были обработаны с помощью пескосоляной смеси (1 тыс. 800 тонн).

«Количество дорожной техники регулируется согласно метеообстановке», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что из-за непогоды на некоторых участках автодорог в Ростовской области были введены ограничения для большегрузов и пассажирского транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Снег парализовал движение на границе Ростовской и Волгоградской областей