Москва, , 12:52 — REGNUM Высокий уровень IT-расходов ряда министерств объясняется цифровизацией страны. Об этом заявил эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности, IT — эксперт Алексей Курочкин.

«Если отмести в сторону вопрос о злоупотреблениях в этой сфере — то есть, вопрос какой-то дружественной закупке или о том, что какой-то дружественной компании заплатили больше, то этим должны заниматься компетентные органы и находить соответствующие нарушения — наверняка они есть. Но, скорее всего, всё обусловлено тем, что страна медленно и верно идёт в сторону цифровизации: это электронные услуги, развитие госуслуг, чтобы, не выходя из дома, можно было получить и права, и паспорта, и электронные документы, и электронный ПТС, и электронный паспорт. Всё это требует определённых расходов», — сказал Курочкин.

По его словам, нередко сотрудникам приходится выдавать ноутбуки для выполнения трудовых обязанностей, так как «многие сейчас даже компьютеров дома не имеют»: «У них есть телефон, а «компьютер мне не нужен, он мне на работе надоел». Поэтому, скорее всего, эти расходы вырастут ещё. Таковы новые реалии: приходится тратиться на инфраструктуру».

Читайте ранее в этом сюжете: Счётная палата выявила аномалии в IT-расходах Минобрнауки и МВД