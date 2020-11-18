Симферополь, , 12:50 — REGNUM Проведение новогодних культурно-массовых мероприятий на территории Республики Крым запрещено, соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс глава региона Сергей Аксёнов 18 ноября.

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Речь идёт о проведении новогодних массовых мероприятий на территориях общественных городских площадей, домов культуры, театров, цирков, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, а также в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дошкольного и дополнительного образования. Исключением могут стать утренники «на территории внутригрупповых ячеек дошкольных образовательных организаций».

Также в регионе принято решение о запрете с 20 декабря по 15 января в выходные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму запретили проведение корпоративов, а также любых массовых мероприятий на территории заведений общепита либо отелей.

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