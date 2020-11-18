Уфа, , 12:52 — REGNUM Личинки опасного карантинного вредителя обнаружили в партии сухофруктов, ввезенных в Башкирию из Узбекистана. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Башкирского референтного центра Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, специалисты центра провели лабораторные исследования партии сушенных кураги и абрикосов, ввезенных в Башкирию из Узбекистана. В результате были обнаружены личинки Капрового жука (Trogoderma granarium), который является опасным карантинным объектом.

Помимо этого, специалисты установили, что партия сухофруктов общим весом в одну тысячу килограмм заражена личинками: плодожорки и южной амбарной огневки. Эти сельскохозяйственные вредители представляющих большую опасность для зернохранилищ и фруктовых деревьев.

Сообщается, что вся партия сухофруктов подлежит уничтожению.

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