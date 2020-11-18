Томск, , 12:43 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии достигло 16 050.

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«Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 14-ти пневмония, у 128-ми — ОРВИ, у 69-ти человек инфекция протекает бессимптомно», — добавили в правительстве.

За сутки зарегистрировано также три летальных случая от COVID-19. Отмечается, что все умершие входили в группу риска в силу возраста и наличия хронических заболеваний. Так, двое страдали болезнью почек, в анамнезе одного пациента — онкологическое заболевание.

Тем временем, за сутки выздоровели 251 человек. А всего к настоящему времени от COVID-19 излечились 10 551 пациент.

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