Москва, , 12:40 — REGNUM В Москве не стоит задача борьбы с автовладельцами. Об этом 18 ноября сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов на форуме «Транспортная неделя — 2020».

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«Задачи у нас в Москве бороться с автовладельцами нет», — сказал он.

Ликсутов пояснил, что сам часто перемещается на автомобиле.

При этом у московских властей стоит задача борьбы нарушителями правил дорожного движения.