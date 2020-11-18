Ижевск, , 12:38 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 18 ноября провели 604 026 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3520 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4558 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 ноября в регионе выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 153 новых носителях SARS-CoV-2, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 11 540 случаев.

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