Курган, , 12:33 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 98 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 24 выявлены в Кургане, сообщает 18 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 94 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 18 ноября выявлен 7559 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 18 ноября от коронавируса излечились 6836 человек, 109 пациентов с COVID-19 скончались.