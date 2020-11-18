Москва, , 12:33 — REGNUM Кремль не может указывать губернаторам российских регионов, где проходить лечение. Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Человек вправе самостоятельно заниматься такими вопросами», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что госпитализация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в Москве не связана с распространением коронавируса в регионе.

Ранее Сипягин сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. 17 ноября главу региона госпитализировали. Сипягин объяснил свое решение пройти лечение в частной московской клинике заботой о жителях региона.

Он сказал, что его госпитализация займет койко-место в государственной больнице, а это может понадобиться другим пациентам.

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