Ижевск, , 12:33 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 ноября выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 153 новых носителях SARS-CoV-2, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 11 540 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 132 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 9345 человек. 203 жителя Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в республике не увеличилось. Накануне было зафиксировано два летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1992 человека. Из их числа 1115 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 737 — в состоянии средней степени тяжести, 140 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 ноября в республике разрешили возобновить работу театрам, концертным залам, домам культуры в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача и Роспотребнадзора РФ. В ночные часы эти учреждения должны быт закрыты до особого распоряжения.

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