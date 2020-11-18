Симферополь, , 12:32 — REGNUM Проведение любых массовых мероприятий в заведениях общепита и на территории средств размещения официально запрещено в республике Крым на период с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года. Соответствующе изменения внёс в указ о режиме повышенной готовности глава Крыма Сергей Аксёнов 18 ноября. Документ размещён на сайте Совета министров Крыма.

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«В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения; в период: с 22:00 до 08:00 — оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий: (дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций)», — говорится в документе.

Также на этот период запрещена ночная работа ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на декабря в Крыму прогнозируют значительный рост числа заражений коронавирусом. Власти приняли решение ввести запрет на проведение корпоративов.

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