Москва, , 12:23 — REGNUM Необходимость в оптимизации аппарата государственных служащих в России видит больше половины населения страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

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Так, соответствующее предложение председателя правительства РФ Михаила Мишустина с 1 января 2021 года начать сокращение штата сотрудников государственных министерств и ведомств поддержали 54% опрошенных. Против оптимизации высказались 18%, пишет ТАСС. Ещё 28% респондентов с ответом затруднились.

Сторонников оптимизации больше среди взрослого населения — 70% среди граждан России старше 45 лет против 29% среди молодежи до 24 лет, а также среди зарабатывающих свыше 80 тыс. рублей — таких оказалось 67% против 44% респондентов с доходом до 30 тыс. рублей.

Добавим, что участие в опросе, проведённом в середине ноября, приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением с 1 января 2021 года начать оптимизацию системы госуправления и провести её за три месяца — до 1 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступил 16 ноября на совещании с вице-премьерами. Он подчеркнул, что административную реформу откладывать больше нельзя.

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