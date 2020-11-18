Пермь, , 12:23 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 18 ноября, зафиксирован летальный исход у десяти пациентов, чей тест на коронавирус оказался положительным. В восьми случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, ещё в двух — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в Прикамье скончались 804 носителя коронавируса. От коронавирусной инфекции умерли 492 человека, а 312 — от сопутствующих заболеваний.

Добавим, в регионе ежедневно растет суточный показатель выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2: на 16 ноября — 239 случаев, на 17 ноября — 245, на 18 ноября — 257. В целом, с конца марта, зафиксировано более 17 тысяч фактов заражения.

На сегодняшний день в больницах находятся 2 158 пациентов, из них 127 подключены к аппаратам ИВЛ.

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