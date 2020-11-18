Саратов, , 12:30 — REGNUM В Саратовской области по информации на 18 ноября жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 195 человек. За минувшие сутки скончался 49-летний мужчина. Об этом сообщает облминздрав.

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В специализированной больнице пациент получал необходимое лечение. За его жизнь и здоровье медики боролись две недели, трое суток пациент провел на ИВЛ. К смерти мужчины привели поражение легких и другие сопутствующие патологии, осложнявшие лечение.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 3 638 человек, из них 2 251 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На амбулаторном лечении — 3 656 человек.

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