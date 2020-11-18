Пермь, , 12:21 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 18 ноября, выявлено 257 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный показатель с конца марта в регионе.

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Среди 257 выявленных носителей SARS-CoV-2 двое детей и 255 взрослых: 120 мужчин, 135 женщин. На лечении в больнице находятся 138 человек, дома под меднаблюдением — 119.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,5%, а коэффициент распространения — 1,17 (на 17 ноября — 1,16).

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 17 159 носителей коронавируса. От коронавирусной инфекции оправились 11 628 пациентов, в том числе 203 — за последние сутки. По причине COVID-19 скончались 492 человека. На сегодняшний день лечение в стационарах получают 2 158 пациентов.

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