Ижевск, , 12:21 — REGNUM В Удмуртии с 17 ноября разрешили возобновить работу театрам, концертным залам, домам культуры в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача и Роспотребнадзора РФ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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При этом всем указанным учреждениям до особого распоряжения запрещено работать в период с 23:00 до 8:00 по местному времени.

Все организации должны выполнять определенные условия: рассадка зрителей допускается с соблюдением дистанции в 1 метр, вместо могут сидеть только члены одной семьи. Билеты должны продаваться бесконтактным способом. При наличии возможности, проверка билетов осуществляется с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов и аналогичных устройств.

Необходимо контролировать возможность скопления зрителей у входа в залы, гардеробные, буфеты. В местах общего пользователей нужно предусмотреть соблюдение зрителями дистанции в 1,5 метра.

Контакт зрителей с артистами — выход на сцену, вручение цветов и подарков — выход артистов в зрительный зал — запрещен.

Также разрешается проведение спортивных мероприятий не только на открытом воздухе, но и в помещениях, но без присутствия зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, театры и кинотеатры Удмуртии закрылись еще весной — 28 марта. На тот момент в республике было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Несмотря на то, что федеральные власти разрешили возобновить работу кинотеатров при соблюдении требований Роспотребнадзора, которые касаются ограничения числа зрителей киносеансов, в Удмуртии кинотеатры до настоящего момента не работали.

В начале ноября глава республики Александр Бречалов говорил, что очень хочет открыть театры и кинотеатры, добавив, что вопрос решиться в течение ближайших десяти дней.

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