Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Наземные службы петербургского аэропорта «Пулково» с раннего утра чистят обе взлётно-посадочные полосы от мокрого снега, который впервые выпал в этом году в ночь на 18 ноября.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

За время расчистки аэродрома 11 воздушных судов, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы, еще 13 авиарейсов из Северной столицы задерживаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

По данным электронного табло, в настоящий момент из-за непогоды с 09:00 часов утра задерживаются на вылет 13 рейсов — в Москву, Череповец, Архангельск, Апатиты, Нижнекамск, Краснодар, Казань, Воронеж, Калининград и Ижевск.

«С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Ожидается, что в ближайшие часы аэропорт «Пулково» вернется к работе в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе.

Изменения в расписании возможно уточнить на онлайн-табло аэропорта, а также по телефонам колл-центров аэропорта и авиакомпаний.