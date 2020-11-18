Грозный, , 12:18 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров стал обладателям священной реликвии. Ему передан в дар волос пророка Мухаммада. Подарок был вручен муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым в ходе посещения руководителем региона исламского комплекса в селе Алхазурово, который построен на средства Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Во время посещения мечети Салах-Хаджи передал мне в дар бесценные священные реликвии — волос нашего достопочтенного Пророка Мухаммада и рукописный Коран, которому насчитывается более 200 лет. Я искренне поблагодарил Салаха-Хаджи за столь щедрый и бесценный подарок», — написал Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в Чечне хранятся несколько священных реликвий в мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата-Хаджи Кадырова, в том числе священные волосы пророка Мухаммада, его меч, чаша, след от его стопы. В 2015 году Рамзан Кадыров передал в дар Соборной мечети в Москве волос пророка Мухаммада. Согласно легенде, волос пророка источает аромат и не отбрасывает тень.

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