Орел, , 12:18 — REGNUM Массовую вакцинацию медицинских работников от коронавируса в Орловской области намерены начать в декабре 2020 года. Об этом 18 ноября на брифинге сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

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По словам Ивана Залогина, уже в ближайшее время в Орловскую область поступит более 600 доз вакцины от коронавируса.

Отметим, что, по официальным данным, за период пандемии в Орловской области заражение коронавирусом было подтверждено у 1420 медицинских работников. Общее число подтверждённых случаев заражения в регионе превышает 14,3 тыс. человек.