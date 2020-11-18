Ярославль, 18 ноября 2020, 12:18 — REGNUM Департамент здравоохранения Ярославской области отказался назвать количество умерших в больницах, где проходят лечение пациенты с COVID-19 и характерными признаками заболевания. Об этом сообщает ярославский портал «ЯрНьюс».
Издание направило официальный запрос в департамент здравоохранения и фармации с просьбой сообщить, сколько пациентов в ковид-клиниках скончалось в сентябре-октябре вне зависимости от причин смерти. Также журналисты просили предоставить сведения об общем количестве умерших во всех лечебных учреждениях региона. Но эти вопросы остались без ответа.
Согласно официальным данным на 18 ноября, в Ярославской области за время пандемии выявлено 14 235 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 70 человек, то есть смертность составляет менее чем 0,5%.
Ранее власти не раз разъясняли, что заразившиеся коронавирусом люди умирают от других заболеваний, следовательно, не попадают в статистику. Но общее число таких случаев хотя бы по больницам в департаменте здравоохранения сообщать не стали.
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