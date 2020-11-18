Чита, , 12:17 — REGNUM В Забайкалье заместителей губернатора и председателя регионального правительства, а также — руководителей исполнительных органов государственной власти региона и их заместителей — назначили кураторами в муниципальных образованиях. Как сообщает сегодня, 18 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, в общей сложности 31 чиновник будет помогать главам районов оперативно решать различные социальные и экономические вопросы, в том числе, связанные с решением вопросов по организации помощи больным с коронавирусом.

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"Кураторство помогает эффективнее взаимодействовать региональным и муниципальным властям в социально-экономическом развитии всего Забайкалья. На сегодняшний день главная задача — проверка моностационаров и медслужб на качество оказания помощи людям с COVID-19», — пояснил руководитель департамента по развитию муниципальных образований региона Павел Волжин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 18 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 16 291 человека, причём рекордные 270 из них добавились только за последние сутки.

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