Москва, , 12:16 — REGNUM Студенты платных отделений МГУ потребуют через суд вернуть часть платы за обучение, поскольку из-за перехода на «дистанционку» качество получаемых услуг снизилось. Об этом 18 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на коллективный иск студентов.

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Как отмечается в иске, из-за весенних ограничений студенты лишились возможности не только посещать лекции, но и пользоваться библиотекой вуза и контактировать с преподавателями лично, как предусмотрено в договоре.

Кроме того, говорится в документе, в процессе дистанционной передачи материала имели место технические сбои, что вызвано неготовностью используемых интернет-ресурсов. В связи с этим учащиеся намерены потребовать, чтобы руководство МГУ частично выплатило им деньги, затраченные на оплату весеннего и осеннего семестров.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября Министерство образования и науки распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.

Как ранее рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, вуз готов к переходу на дистант. При этом в вузе сделают всё возможное, чтобы качество общения студентов с преподавателями не пострадало. Сессия также будет проведена в дистанционном режиме.

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