Тамбов, , 12:15 — REGNUM В Тамбовской области области за последние сутки подтверждено четыре летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 18 ноября.

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Всего в регионе было зарегистрировано 70 летальных случаев.

Выписан после выздоровления был 8971 человек, в том числе 329 — за последние сутки.

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