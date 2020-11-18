Ульяновск, , 12:15 — REGNUM В Ульяновской области за сутки победили коронавирус несколько сотен человек, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённой информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По информации на 18 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 24 686 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 231.

Переболели COVID-19 в регионе 19 889 человек, из них за последние сутки победили коронавирус 224 пациента. Доля выздоровевших составила 80,5%. В настоящее время продолжают лечение 4488 пациентов с COVID-19.

В тоже время в Ульяновской области ещё три пациента умерли от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе скончались 309 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют предусмотреть льготную форму приобретения жилья для медицинских работников. В регионе реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», планируется приобретение порядка 150 служебных квартир. Кроме того, в 2020 году принят региональный закон о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в районах Ульяновской области.