Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В Свердловской области умерли ещё 10 больных новой коронавирусной инфекцией, сообщили 18 ноября в оперштабе региона.

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Для сравнения, 17 ноября 2020 года в регионе подтверждали восемь смертей от COVID-19, 16 ноября — 10 летальных случаев.

Теперь в регионе подтверждено 917 смертей от новой коронавирусной инфекции. Всего в России скончались 34 387 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 41 719 случаев заражения коронавирусом.

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