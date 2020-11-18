Тамбов, , 12:11 — REGNUM В Тамбовской области 18 ноября подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один тест больше, чем выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрирован 11 тыс. 761 носитель вируса. После выздоровления был выписан 9871 пациент, в том числе 329 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 70 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.