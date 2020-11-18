Москва, , 12:11 — REGNUM Внесение законопроекта о президентских сроках обусловлено необходимостью исполнения поправок в Конституцию РФ, принятых по итогам всероссийского голосования, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Владимир Путин является российским национальным лидером, который не только восстановил государство и экономику, которая в 2020 году стала пятой в мире, но главное вернул российским гражданам уважение к самим себе.

Ни один российский политик не имеет рейтинга, сопоставимого с популярностью действующего главы государства. Владимир Владимирович уже вошел в российскую историю.

Не удивительно, что его кумиром является Петр Столыпин. Путин не только победил смуту, но и создал великую Россию. Последнее Петру Столыпину внутренние враги России просто не дали сделать.

Внешнеполитическая ситуация сложная: санкции, пандемия коронавируса, мировая рецессия — очень сложное время. Ясно, что следующего президента России и Восток, и Запад будет проверять на прочность, а значит, рано или поздно нас ждут достаточно неспокойные времена.

Не факт, что в 2024 году Путин будет баллотироваться в президенты, это, прежде всего, его решение. Однако у него однозначно должна быть такая возможность.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о возможности экс-президенту стать пожизненным сенатором, а также о неприкосновенности бывшего главы государства и членов его семьи.

Интересно, что с формальной точки зрения это касается не только Дмитрия Медведева, но и Александра Руцкого, который по букве закона две недели был исполняющим президента России в сентябре-октябре 1993 года.

Однако, вряд ли он будет претендовать на данный статус. Руцкой давно ушел из политики, отказавшись составить конкуренцию Борису Ельцину даже на выборах 1996 года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесен законопроект, разрешающий президенту России Владимиру Путину баллотироваться на новый президентский срок.

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