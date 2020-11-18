Калуга, , 12:22 — REGNUM Продолжается активная подготовка к мероприятиям всероссийского проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021», сообщает 18 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные туристско-информационного центра «Калужский край».

В Калуге на новогодние праздники ожидают более 150 тыс. туристов Kaluganovogodnyaya.ru

К новогодним торжествам в городе провели мониторинг гостиниц для оценки спроса на бронирование в период новогодних праздников. Свои данные предоставили десять гостиниц: на весь период новогодней программы в Калуге забронировано уже 25−30%. Ряд гостиниц организует свои праздничные мероприятия в рамках дополнительной культурной программы новогодней столицы. Так, горнолыжный комплекс «Квань» приглашает посмотреть на самого большого снеговика России, а гостиничный комплекс Ambassador Hotel Kaluga организует «Резиденцию Снежной королевы». Городской парад Дедов Морозов и Снегурочек состоится 12 декабря: он пройдёт по центральным улицам Калуги. В новогоднем шествии могут принять участие все желающие. Пешеходный участок Театральной улицы традиционно займёт большая ярмарка, которая в этом году приобретёт размах Фестиваля новогодних подарков.

Помимо ярмарочных гуляний, рождественских инсталляций, уникальной праздничной подсветки, гостей ждет выставка креативных ёлок от предприятий Калужской области. Ежедневно на площадке «Рождество на Старом Торге» будет работать фотозона, сувенирные киоски, отапливаемый фудкорт. Вечерами калужан и гостей ждет лазерное шоу с проекциями на здании Дома бизнеса. На все время работы ярмарки данный участок улицы станет пешеходным, у посетителей будет возможность купить сувениры, украшения, подарки и фермерские продукты по ценам производителей. Туристско-информационный центр «Калужский край» помимо новогодних экскурсий по городу разработал для калужан и гостей города оригинальный новогодний квест.

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