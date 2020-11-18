Рязань, , 12:20 — REGNUM В Рязанской области 18 ноября выявлено ещё 115 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Скончались два пациента.

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Общий показатель заболеваемости составляет 1125,78 на 100 тыс. населения, тогда как в среднем по РФ он достиг 1356,56 на 100 тыс. населения. Всего в Рязанской области подтверждено 12 тыс. 655 случаев заражения инфекцией, выздоровели 9444 человек, в том числе 169 выписаны за сутки.

По данным федерального штаба скончались два пациента, таким образом, в регионе зарегистрировано 75 летальных исходов.