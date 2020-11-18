Самара, , 12:15 — REGNUM Александра Гожая вновь избрана главой города Октябрьск в Самарской области. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба администрации Октябрьска.

По сообщению пресс-службы ведомства, комиссия по отбору кандидатур рассмотрела документы десяти претендентов на эту должность.

Отмечается, что 17 ноября на внеочередном заседании Думы депутатам на голосование были приставлены три кандидатуры. В результате депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Александры Гожей.

Сообщается, что она будет возглавлять муниципалитет в течение ближайших пяти лет.

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