Чебоксары, , 12:06 — REGNUM В Чувашии за сутки победили коронавирус несколько сотен человек, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Эти данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 18 ноября, всего в Чувашии официально выявлено 11 195 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 87.

Выздоровели в республике 9944 пациента (или 88,8% от общего числа случаев заражения коронавирусом), из них за последние сутки победили болезнь 224 человека.

В тоже время в Чувашии умерли ещё восемь пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 211 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии в Чувашии растёт заболеваемость ОРВИ: за последнюю неделю, с 9 по 15 ноября, респираторными вирусными инфекциями заболели 7 703 жителя, что на 23,4% больше по сравнению с предыдущей неделей (со 2 по 8 ноября) и на 10% превышает среднемноголетний уровень.